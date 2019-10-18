В ЛНР прошли военные учения

СЕГОДНЯ 16:15 2019-10-18T16:15:37+03:00

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Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий сообщил, что бойцы оборонного ведомства ЛНР прошли обучение. Тренировались гранатометчики и специалисты противовоздушной обороны.

- Военнослужащие Народной милиции продолжают совершенствовать воинское мастерство, уделяя особое внимание боевой подготовке, - говорит Осадчий. - На этой неделе на одном из полигонов Республики были проведены занятия по подготовке гранатометчиков мотострелковых подразделений и специалистов подразделений ПВО.

Основные усилия на занятиях были сосредоточены на повышении знаний и практических навыков военнослужащих по действию в различных видах боя как самостоятельно, так и в составе расчетов.

- Проводимые тренировки позволяют закрепить у личного состава высокую психологическую устойчивость, смелость и решительность, приобретенные в процессе службы, - отметил представитель оборонного ведомства ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU