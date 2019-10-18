«Вместе мы сделаем мир добрее!»: Жители Донецка организовали сбор вещей для детей-сирот из дома малютки

СЕГОДНЯ 17:07 2019-10-18T17:07:20+03:00

Люди помогают друг другу собирать вещи и питание для детей со всех уголков города

Изменить размер текста: A A

В одном из донецких сообществ в социальной сети пользователи предложили организовать сбор вещей и продуктов питания для детей-сирот из дома малютки. Инициативу поддержали и другие жители города. На момент написания заметки, пост с предложением организации сбора увидели уже больше 18 тысячи человек.

— Добрые люди Кировского района! Давайте вместе поможем деткам оставшимся без родителей из областного специализированного дома ребенка, который находится по адресу: город Донецк, улица Краснофлотская 68А, — говорится в сообщении, — Деткам от 0 до 5 лет можно передать вещи (в хорошем состоянии), детское питание (с не истекшим сроком годности), игрушки, медикаменты, памперсы и всё остальное, что необходимо для ухода за малышами. Вместе мы сделаем мир добрее!

Посылку в детский дом можно отнести самостоятельно. Но, если у кого-то нет времени доставить ее до ворот учреждения из-за работы или по другим причинам, то на выручку приходят остальные добровольцы. Люди в буквальном смысле ездят по всем уголкам города и собирают вещи и питание, чтобы потом отвезти их в детский дом.

Скоро с наступлением холодов детдому срочно понадобятся противовирусные лекарства и другие медикаменты. Это лишь небольшой список необходимых детских препаратов: ибупрофен (сироп), амброксол (сироп), мукалтин (сироп), альбуцид (капли), сульфацил (капли), амоксицилин (таблетки, суспензия, капсулы), цефтриаксон, парацетамол (сироп, таблетки, свечи), фенистил (гель, капли), оксолиновая мазь, эспумизан бэби, боботик, пантенол, а также стандартный набор шприцы, бинты, вата, йод и зеленка.

ИСТОЧНИК KP.RU