«Она погибла, спасая жизнь других бойцов»: В Кировском на фасаде дома установили «Звезду героя» Лилии Эгамбердиевой

СЕГОДНЯ 19:27 2019-10-18T19:27:26+03:00

Лилия погибла на поле боя, когда ей было всего 23 года

Изменить размер текста: A A

17 октября в городе Кировское установили «Звезду героя», посвященную 23-летней Лилии Эгамбердиевой. Памятная табличка теперь весит на доме, где раньше жила девушка.

Добавим, что Лилия Эгамбердиева погибла в апреле этого года на поле боя. Она была санинструктором и помогала раненным бойцам. Во время прорыва украинских диверсантов на территорию Республики она совершила героический поступок, который стоил ей жизни. Юная девушка бросилась спасать раненных бойцов ДНР, обстреляла из автомата позиции противника и приняла на себя ответный огонь.

— Противник двумя диверсионно-разведывательными группами по 10-12 человек каждая из состава 79-й бригады, предпринял попытку скрытно проникнуть на территорию Республики в районе поселка Октябрь. В ходе выдвижения нашими наблюдателями был обнаружен, — сообщали в Управлении Народной милиции ДНР, — Переместившись в сторону от места, где находились раненные, Лилия Эгалегердиева приняла огонь на себя обстреляв противника из автомата. Прицельным огнем она не дала украинским фашистам обойти позицию с фланга. Жизнь санинструктора и бойцов оборвалась после нанесения по позициям массированного огневого удара военными преступниками 79-й бригады ВСУ.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23-летняя санинструктор армии ДНР погибла на поле боя, спасая раненых товарищей

В преддверии второго тура выборов президента Украины, во время дебатов кандидатов на пост гаранта конституции, украинские войска пытались проникнуть на территорию Республики в районе поселка Октябрь. Бойцы армии ДНР приняли бой (Подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU