2019-10-18T21:13:24+03:00
Общество

«Люди уходят, а память о них живет!» Соцсети впечатлил рисунок с Героями ДНР на машине жительницы Новоазовска

«Комсомолка» пообщалась с художником, который выполнил необычный заказ
Екатерина Сорока
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В Республике есть всего две машины с портретом Захарченко. Фото: vk.comВ Республике есть всего две машины с портретом Захарченко. Фото: vk.com
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В социальных сетях появился снимок автомобиля с необычным рисунком на капоте. На нем изображены портреты Героев Республики – Арсена Павлова (Моторола), Александра Захарченко (Первый Глава ДНР) и Михаила Толстых (Гиви).

Оказалось, что принадлежит этот автомобиль жительнице Новоазовска. Женщина была лично знакома с Арсеном Павловым и Александром Захарченко. В память о Героях она решила украсить свой автомобиль их портретами.

«Комсомолка» разыскала художника, который выполнил необычный заказ. Долго искать автора рисунка не пришлось. Им оказался донецкий художник-аэрограф Евгений Зырянов. Уже 10 лет он украшает автомобили людей различными граффити. На создание рисунка на машине жительницы из Новоазовска у Евгения ушла целая неделя.

— Она позвонила. Сначала договорились о рисунке, потом она приехала с Новоазовска, оставила машину на неделю и уехала на автобусе. Когда она приехала забирать машину, то счастью не было границ. Положительные эмоции человека для меня самая ценная оплата, поэтому стараюсь в каждую работу вложить душу, — рассказывает художник. – Кроме заказа из Новоазовска есть еще одна машина с портретом Александра Захарченко. Нарисовал я его на капоте ВАЗ 2107 за один вечер. Попросили специально для съемок на телеканал. Но эту машину в итоге купили. Она не ездит, а вот капот с моим рисунком, висит в гараже у владельца, как картина И действительно, в рисунке чувствуется душа.

Пользователи социальных сетей отметили насколько точно художник смог передать характер Героев Республики через рисунок. Особенно, людей впечатлил проникновенный взгляд Первого Главы.

- Люди уходят, а память о них живет вечно. Их подвиг не будет забыт никогда, - пишут в соцсетях дончане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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