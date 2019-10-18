2019-10-18T15:13:05+03:00
Общество

Пользователи соцсетей ополчились против звезд ТНТ за шутки про Героя ДНР Моторолу

Жители Республики не остались в стороне и ответили на шутки комиков
Екатерина Сорока
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Передача вышла накануне гибели Арсена Павлова. Фото: tnt-online.ruПередача вышла накануне гибели Арсена Павлова. Фото: tnt-online.ru
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Накануне памятной даты в Республике – день гибели Героя Донецкой Народной Республики Арсена Павлова (Моторолы) – в сети появилось видео, где комики телеканала ТНТ шутят про позывные полевых командиров Республики.

На видео российский журналист Андрей Коняев и комики Тимур Коргинов и Нурлан Сабуров обсуждали вопрос «Как по–тупому потратить пять миллионов долларов?» Почему–то разговор резко перетек на обсуждение позывных полевых командирах Республики.

– Знаешь этот наш разгон, что у полевых командиров там смешные названия. Моторола – допустим, – сказал Тимур Коргинов.

– Моторола уже все. Закрылась. Я сейчас про компанию исключительно, – с ухмылкой добавляет Андрей Коняев.

– Мы придумали, что должен быть отряд «Чунга–Чанга». Полевой командир Чунга–Чанга и Бинго–Бонго, – продолжает Коргинов.

Сименс, – снова добавляет Коняев.

– Синьор Помидор и настоящий Дрейк, – продолжил Коргинов.

Жители Республики не остались в стороне и ответили на шутки комиков в социальных сетях.

– Им кажется забавным шутить над смертями и войной? Хоть бы подумали перед тем, как говорить такие вещи! – пишет Ирина Донецкая.

– Пусть эти комики сюда попробуют приехать пожить, – добавляет Сергей Иванов.

– Главные шутники над жителями и ополченцами Донбасса – Тимур Каргинов, Андрей Коняев и Нурлан Сабуров. Отвезти на Зайцево в багажнике и дать выступить с этим же номером перед ополченцами, – предлагает бывший ополченец Каргоплольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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