2019-10-18T13:23:02+03:00
Политика

Киев амнистирует жителей Донбасса на украинских условиях

Об этом заявил замглавы МИД Украины Василий Боднар
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: imag.oneФото: imag.one
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В официальном Киеве заявили о готовности Украины амнистировать жителей Донбасса. Но для этого они предъявили свои условия.

- Киев готов провести амнистию в рамках Минских соглашений после выборов в Донбассе, - заявил замглавы министерства иностранных дел незалежной Василий Боднар. - Украина уже приняла все законодательные акты, необходимые для совершения в рамках правового поля амнистии в контексте минских соглашений… Она может применяться только после избрания легитимных органов власти на оккупированных территориях, то есть после возобновления суверенитета Украины.

По словам чиновника, решение о применении или неприменении амнистии принимается судом.

- Под амнистию не попадают люди, признанные виновными в совершении тех преступлений, которые в соответствии с международным законодательством считаются военными, - говорит Боднар. - Также не попадают под амнистию лица, которые причастны к крушению малайзийского Боинга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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