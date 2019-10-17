В Луганске пьяный водитель оставил без света две тысячи человек
На одной из улиц Луганска произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.
Об этом передает пресс-служба МВД ЛНР.
Сообщается, что водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на опору ЛЭП, в результате чего произошло отключение электроэнергии 2100 абонентов и 12 трансформаторных подстанций в поселке Малая Вергунка.
Водитель и пассажир автомобиля с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Луганскую республиканскую клиническую больницу.
По данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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