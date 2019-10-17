В Луганске пьяный водитель оставил без света две тысячи человек

17 Окт. 22:58 2019-10-17T23:00:57+03:00

В Луганске нетрезвый водитель пострадал сам и оставил без света более 2000 человек. Фото: https://xxiveklnr.su

Нетрезвый водитель врезался в опору ЛЭП в результате чегго без электроэнергии остались более двух тысяч человек

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На одной из улиц Луганска произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

Об этом передает пресс-служба МВД ЛНР.

Сообщается, что водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на опору ЛЭП, в результате чего произошло отключение электроэнергии 2100 абонентов и 12 трансформаторных подстанций в поселке Малая Вергунка.

Водитель и пассажир автомобиля с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU