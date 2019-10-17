Когда в Донецке будет похолодание

СЕГОДНЯ 19:59 2019-10-17T19:59:31+03:00

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Октябрь выдался в Донецке небывало теплым. Если в прошлом году в это время уже вовсю шли дожди, то в этом году цветут сирень и крокусы, а народ загорает. Город стоит в золоте листвы и не устаешь этим любоваться.

Но похолодание не за горами. Синоптики обещают дончанам относительно теплый октябрь, температура снизится всего на пару градусов, но безоблачные ясные деньки будут радовать дончан до конца месяца. Комфортные +18 днем и отсутствие заморозков, ночью до +8.

А вот буквально с началом ноября осень вспомнит о своих правах. Не верится, но уже с первых чисел ноября в Донбассе зарядят дожди и температура снизится до +10 днем и +3 ночью. А с середины ноября нас ждут первые заморозки.

Поэтому радуемся затянувшемуся бабьему лету, проводим больше времени под нежным осенним солнцем и ловим витамин Д!

ИСТОЧНИК KP.RU