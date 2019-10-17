2019-10-17T16:32:40+03:00
Политика

Украина решила, что детям можно пересекать границу без загранпаспорта. Пока можно

Кабмин Украины отсрочили вступление в действие нового порядка пересечения КПВВ в Донбассе
Ольга ГОРДО
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Пересекать границу детям пока можно без загранпаспортов. Фото: https://tsn.uaПересекать границу детям пока можно без загранпаспортов. Фото: https://tsn.ua
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Украинский Кабмин решил пока не вводить новые правила порядка пересечения линии разграничения на Донбассе, который предусматривает обязательное наличие загранпаспортов у детей при въезде на на территорию ЛДНР

Как раннее сообщалось, с 29 октября должно было вступить в силу постановление украинского Кабмина, которое меняет правило пересечения линии разграничения в Донбассе для детей.

Согласно ему, выезд из ЛДНР на Украину граждан, которым нет 16 лет в сопровождении родителей по свидетельствам о рождении разрешен. А въезд из Украины на территорию ЛДНР для тех, кому нет 16 лет со свидетельством о рождении в сопровождении родителей запрещён. Но разрешён, если есть справка о подаче документов для украинского паспорта.

- Получив многочисленные обращения граждан и проанализировав ситуацию Минветеранов в приняло решение о необходимости отсрочить вступление в силу этих правил. Поэтому, во время заседания Правительства вступление в силу постановления 815 было приостановлено на 30 дней, то есть до 28 ноября этого года, — говорится в сообщении ведомства на официальной странице в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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