Украина решила, что детям можно пересекать границу без загранпаспорта. Пока можно
Украинский Кабмин решил пока не вводить новые правила порядка пересечения линии разграничения на Донбассе, который предусматривает обязательное наличие загранпаспортов у детей при въезде на на территорию ЛДНР
Как раннее сообщалось, с 29 октября должно было вступить в силу постановление украинского Кабмина, которое меняет правило пересечения линии разграничения в Донбассе для детей.
Согласно ему, выезд из ЛДНР на Украину граждан, которым нет 16 лет в сопровождении родителей по свидетельствам о рождении разрешен. А въезд из Украины на территорию ЛДНР для тех, кому нет 16 лет со свидетельством о рождении в сопровождении родителей запрещён. Но разрешён, если есть справка о подаче документов для украинского паспорта.
- Получив многочисленные обращения граждан и проанализировав ситуацию Минветеранов в приняло решение о необходимости отсрочить вступление в силу этих правил. Поэтому, во время заседания Правительства вступление в силу постановления 815 было приостановлено на 30 дней, то есть до 28 ноября этого года, — говорится в сообщении ведомства на официальной странице в соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU
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