«Пушистики прячутся от холода под машинами!» В соцсетях дончане призывают водителей беречь животных

СЕГОДНЯ 14:32 2019-10-17T14:32:34+03:00

Кошки греются от тепла двигателя на колесах и под капотом

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- Водители, проверяйте свои машины перед поездками! Это занимает полминуты, но позволяет вам не убить по неосторожности кошку, - обратились в социальных сетях к людям любители животных.

Осенью, когда начинает холодать, кошки забираются под машины погреться. Когда авто трогается, животное не убегает и погибает. Для человека, который становится случайным виновником такой смерти, это психологическая травма.

Вот только один из случаев. Из припаркованной тойоты из-под капотного пространства выпало нечто напоминающее кошку. «Добрый» дядя водитель так спешил по делам, что просто выбросил бедолагу в кусты, пробурчав, что она какая-то больная.

Неравнодушные люди забрали пострадавшую кошку. Она была вся в машинном масле, на бедре огромная рана. Они повезли ее в ветклинику, там пушистика обкололи, сказали, что жить будет, главное не допустить инфекции. Назначили лечение и ежедневные процедуры озонирования.

Сейчас кошка радует хорошим аппетитом своих спасителей и теперь уже новых хозяев.

ИСТОЧНИК KP.RU