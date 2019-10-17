«Хрюшка оказалась везучей!» Спасатели достали из сливной ямы 80-килграмовую свинью

СЕГОДНЯ 13:03 2019-10-17T13:03:21+03:00

В последнее время вьетнамские свиньи распространяются по всему миру в качестве домашних животных. Фото: fermer.ru

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В Луганской Народной Республике – в городе Ровеньки – спасли очередное животное. На этот раз – 80-килограммовую свинью. Бедняга провалилась в сливную яму и просидела там 18 часов.

В спасательном ведомстве рассказали, что животное вызволили за 10 минут. Один из сотрудников спустился в яму, обвязал бедняжку веревкой, после чего свинку вытащили наружу. Животное не пострадало.

- Хозяева рассказали, что у них содержится несколько вьетнамских свиней. Днем их выпустили из сарая погулять на заднем дворе. Одна из свиней отодвинула металлический лист, прикрывавший сливную яму, и упала в нее. Ни хозяева, ни их соседи вытащить массивное животное из ямы не смогли, - говорят спасатели.

В социальных сетях свинку уже прозвали «везучей». Жители Республики оставляют свои комментарии под постом в местной группе.

- Хрюшка-везунчик! Ему просто посчастливилось, что его освободили. Мог бы там еще долго просидеть, если бы не спасатели, - пишет луганчанка Елена Сергиенко.

- Я бы так не радовался за хрюшку. Это же не домашнее животное, за которым будут ухаживать до конца жизни, - присоединяется другой комментатор Сергей Луганский. - Их долго не держат. Разве что после этого случая хозяева сжалятся над ней и оставят ее во дворе, как любимого питомца.

ИСТОЧНИК KP.RU