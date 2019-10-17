Погода на день в Луганске: 17 октября ожидается по-летнему жаркий день, +23

СЕГОДНЯ 07:48 2019-10-17T07:48:50+03:00

Синоптики прогнозируют 17 октября в ЛНР до 22 градусов тепла

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Температура воздуха в ЛНР 17 октября будет колебаться от +3 градусов ночью до 22 градусов выше нуля днем. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 16 октября до 21.00 17 октября на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ночью и утром местами слабый туман, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-8, днем 17-22 градуса тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 4-6 градусов выше нуля, днем – 19-21 градус тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 6-8 градусов ночью и 19-21 градус тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 5-7 градусов ночью до 20-22 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU