В полуфинале Юзовской лиги КВН победила донецкая «Шальная императрица»

СЕГОДНЯ 20:33 2019-10-16T20:35:48+03:00

Победитель сезона поедет на Международный фестиваль КиВиН в Сочи

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После каникул в Республике продолжились игры Клуба веселых и находчивых. В полуфинале Открытой Юзовской лиги КВН сыграли четыре команды из Донецка, Макеевки, Харцызска и Снежного.

Коллективы сражались в трех конкурсах – традиционное «приветствие», «разминка» и «финальный рывок». В практически равной борьбе, лучшей стала команда КВН из Донецка «Шальная императрица».

Третье место заняла школьная команда КВН «Осторожно, дети!», которая несмотря на возраст участников показала достойное динамичное выступление. Последней стала команда «Немножечно» из Харцызска.

По итогам игры в финал прошли две команды. Кроме дончан, за победу в сезоне поборются ребята из ДонНАСА «Время первых». Еще двое финалистов станут известными после финала Юзовской премьер-лиги и Кубка Главы.

Напомним, что победитель сезона получит путевку на Международной фестиваль КиВиН в город Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU