2019-10-16T18:21:02+03:00
Политика

Сотрудники СБУ заставляют пограничников задерживать людей под любым предлогом

Об этом сообщили по горячей линии МВД ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: rakurs.odessa.uaФото: rakurs.odessa.ua
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Сотрудники службы безопасности Украины оказывают давление на приписанных к ним пограничников – заставляют под любым предлогом задерживать граждан. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики.

- Назывались фамилии и давались указания задерживать под любым предлогом, вплоть до подброса запрещенных к перевозке предметов. В случае отказа угрожали увольнением и проблемами со спецслужбой, - сообщили на горячую линию МВД ЛНР.

Заявитель рассказал, что таким способом был задержан гражданин Завражнов Валерий Викторович, зарегистрированный в городе Северодонецк, - говорит он правоохранителям Республики. - При первичном осмотре транспортного средства у него был «обнаружен» один 9-миллиметровый патрон.

Пока задержанного допрашивали, сотрудники СБУ потребовали «найти» еще что-нибудь, чтобы появилась возможность возбудить уголовное дело.

- В итоге пограничникам пришлось «обнаружить» в автомобиле задержанного еще пачку 7,62-миллиметровых патронов, - рассказал заявитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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