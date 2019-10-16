2019-10-16T17:52:36+03:00
Общество

В ДНР планируют изготавливать собственный сок и джемы из урожая чудо-сада

Этот сад закладывал еще первый Глава Александр Захарченко
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Урожай яблок из суперинтенсивного сада достиг 75 тонн. Фото: ДАНУрожай яблок из суперинтенсивного сада достиг 75 тонн. Фото: ДАН
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Гендиректор государственной корпорации «Аграрный Донбасс» Эдуард Ершов рассказал о возможности производства соков и джемов из продукции суперинтенсивного яблоневого сада Тельмановского района.

На сегодняшний день, по словам Ершова, урожай яблок из суперинтенсивного сада достиг 75 тонн, еще 10 планируется собрать в обозримом будущем. В следующем году ожидается значительное увеличение урожая.

- В этом году мы собрали первый урожай и можем говорить, что необходимо наладить переработку яблок. Возможно, это будут соки, возможно - джемы, возможно - повидла. Нужно внимательно изучить спрос и рынок, так как мы не хотим ставить оборудование для производства товара, который не будет пользоваться спросом, — сказал глава корпорации.

Суперинтенсивный яблоневый сад площадью около 100 гектаров заложен в 2017 году в Тельмановском районе ДНР. На сегодняшний день используется только 10 процентов территории. В саду высажены яблони сортов «Гала», «Ред Чиф», «Ренет Симиренко», «Фуджина» и «Либерти». Участие в закладке принимал первый Глава ДНР Александр Захарченко.

Когда-то до войны была прекрасная практика витаминизации, когда яблоки раздавали школьникам в периоды сезонных заболеваний для поддержки растущих организмов. Неплохо было бы вспомнить об этом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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