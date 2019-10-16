2019-10-16T17:12:02+03:00
Политика

Никонорова: Роспуск ДНР и ЛНР противоречит Минским соглашениям

Украина в очередной раз выдвинула ряд условий, среди которых "роспуск" республик
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Никонорова напомнила украинской стороне о необходимости согласования с ДНР и ЛНР любых вопросов относительно урегулирования конфликта. Фото: ДАННиконорова напомнила украинской стороне о необходимости согласования с ДНР и ЛНР любых вопросов относительно урегулирования конфликта. Фото: ДАН
Изменить размер текста:

Выдвинутые Киевом требования относительно Донбасса противоречат сути Минских соглашений и делают их выполнение невозможным. Об этом сегодня заявила полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел Наталья Никонорова.

Пресс-секретарь полпреда Украины в Контактной группе Леонида Кучмы по результатам переговоров в Минске 15 октября заявила ряд «условий» для выполнения политического пакета Комплекса мер. В их числе «роспуск» ДНР и ЛНР, отказ Донбасса от российского рубля, передача Киеву полного контроля над границей с РФ.

- Озвученные требования полностью противоречат сути Минских соглашений и делают их выполнение невозможным, — отметила Никонорова.- Отрицание этого факта – путь в никуда, государство рассыпается, и оставшаяся часть держится пока только на лжи, которой Донбасс уже не провести. Украинской стороне следует как можно скорее понять, что такая риторика лишь углубляет разрыв между Донбассом и Киевом, между реальностью и вымыслом, — подчеркнула полпред Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители подконтрольно Киеву поселка Донбасса рассказали, как развлекаются солдаты ВСУ
Сотрудники СБУ заставляют пограничников задерживать людей под любым предлогом
В ДНР планируют изготавливать собственный сок и джемы из урожая чудо-сада
В Донецке появится дубовый сад в честь космонавта Юрия Гагарина
Двое украинских военных подорвались во время перевозки боеприпасов
В донецком приюте для животных поселилась ворона
В ДНР едет очередной гуманитарный конвой из России
Можно тепловой удар получить! В Донецке 16 октября вдруг наступил июль
Путешествие из ДНР в Москву: на какой станции будет таможня?
Сборная ДНР по каратэ завоевала 19 медалей на чемпионате Европы в Москве
Денис Пушилин возложил цветы к могиле Моторолы
Во сколько обойдется коммуналка в ДНР теперь посчитает онлайн-калькулятор
В Луганске на пешеходном переходе пьяный водитель сбил первоклассника
Семь домов повреждены в Старомихайловке: такова жатва утренних обстрелов только сегодня
День борьбы с раком груди: В больницах Донецка и Макеевки проводятся бесплатные обследования для женщин
В соцсетях у дончан разгорелась дискуссия: зачем ежегодно коммунальщики убирают листья
"Знатно бахнуло!" Дончане проснулись от звуков тяжелой артиллерии
Марина Харькова: На западную линию фронта прибыли новые группы снайперов, чей почерк - стрельба в бедренную артерию и паховую область