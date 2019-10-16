Никонорова: Роспуск ДНР и ЛНР противоречит Минским соглашениям

СЕГОДНЯ 17:12 2019-10-16T17:12:02+03:00

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Выдвинутые Киевом требования относительно Донбасса противоречат сути Минских соглашений и делают их выполнение невозможным. Об этом сегодня заявила полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел Наталья Никонорова.

Пресс-секретарь полпреда Украины в Контактной группе Леонида Кучмы по результатам переговоров в Минске 15 октября заявила ряд «условий» для выполнения политического пакета Комплекса мер. В их числе «роспуск» ДНР и ЛНР, отказ Донбасса от российского рубля, передача Киеву полного контроля над границей с РФ.

- Озвученные требования полностью противоречат сути Минских соглашений и делают их выполнение невозможным, — отметила Никонорова.- Отрицание этого факта – путь в никуда, государство рассыпается, и оставшаяся часть держится пока только на лжи, которой Донбасс уже не провести. Украинской стороне следует как можно скорее понять, что такая риторика лишь углубляет разрыв между Донбассом и Киевом, между реальностью и вымыслом, — подчеркнула полпред Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU