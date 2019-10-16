2019-10-16T14:38:35+03:00
Общество

Можно тепловой удар получить! В Донецке 16 октября вдруг наступил июль

Скоро похолодает, поэтому врачи советуют беречься гипертникам
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Вот так в Донецке загорают в октябреВот так в Донецке загорают в октябреФото: Ольга ГАЛЬСКАЯ
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16 октября в Донецке вдруг стало так тепло, что жители не знали как одеться. То ли по календарю накинуть куртку, то ли легкую ветровку на футболку.

- Через неделю очень похолодает, поэтому гипертоникам нужно быть очень внимательными к своему здоровью, - говорит терапевт горбольницы № 20 Светлана Михайленко. - Сезонные колебания температуры сказываются на состояние сердечно - сосудистой системы. Я бы советовала нашим пенсионерам сейчас не ездить на ту сторону, не тратить силы на выбивание пенсий. Потратите колоссальное количество энергии, а что получите? Унижение, обман... Ну а тем смельчакам, кто хочет ехать, советую брать с собой лекарства, которые прописаны врачом.

А пока настолько тепло в полдень, что и тепловой удар можно получить!

Тем временем "КП" наблюдала, как загорал в октябре шахтер шахты Октябрьскоой Павел Витко из прифронтового Куйбышевского района:

- Нужно ловить эти лучи, - говорит Витко. - Впереди шесть месяцев холода, а мы должны закалиться! В наш район жизнь возвращается, нужно быть сильным!

ИСТОЧНИК KP.RU

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