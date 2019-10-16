2019-10-16T13:40:25+03:00
Спорт

Сборная ДНР по каратэ завоевала 19 медалей на чемпионате Европы в Москве

На турнире нашу сборную представляли 7 спортсменов
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Сборная ДНР по каратэ завоевала 19 медалей на чемпионате Европы в Москве. Фото: МинспортаСборная ДНР по каратэ завоевала 19 медалей на чемпионате Европы в Москве. Фото: Минспорта
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С 7 по 13 октября в Москве проходил XXXIV Чемпионат Европы по традиционному каратэ WTKF, в котором приняла участие и сборная Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

- Масштабные соревнования объединили больше 700 спортсменов из 10 стран, а также ряда регионов Российской Федерации, в числе которых также присутствовали каратисты Донецкой и Луганской Народных Республик, - рассказали в министерстве.

Сборную ДНР на турнире представили 7 спортсменов Федерации спортивного и традиционного каратэ.

По итогам выступления наша сборная сумела завоевать 19 медалей, из которых 5 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых.

Федерация спортивного и традиционного каратэ ДНР выражает благодарность за оказанную помощь в обеспечении выезда спортсменов Международному Общественному фонду «РОССИЙСКИЙ ФОНД МИРА» и лично председателю правления МОФ «РОССИЙСКИЙ ФОНД МИРА» Леониду Слуцкому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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