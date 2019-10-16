Во сколько обойдется коммуналка в ДНР теперь посчитает онлайн-калькулятор

СЕГОДНЯ 11:46 2019-10-16T11:46:53+03:00

Это избавит от звонков в коммунальные службы. Фото: habinfo.ru

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Государственное предприятие «Почта Донбасса» запустило онлайн-калькулятор, позволяющий рассчитывать объемы платежей за услуги ЖКХ. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе госпредприятия.

- Информируем, что с сегодняшнего дня на официальном сайте ГП «Почта Донбасса» запущен онлайн-калькулятор, позволяющий сделать расчеты оплаты жилищно-коммунальных услуг, — говорится в сообщении.

Уточняется, что новый сервис учитывает действующие тарифы, объемы и нормативы потребления услуг, а также показания индивидуальных приборов учета без льгот.

- Это просто здорово! - говорит дончанка Наталья Сергеева. - Потому что в наши службы не так просто дозвониться - то телефон занят, то трубку никто не поднимает. А в большинстве служб телефоны городские и такие звонки с "Феникса" обходятся в копеечку.

В пресс-службе обратили внимание жителей Республики на то, что калькулятор работает в режиме опытной эксплуатации.

Кстати, оплатить коммунальные услуги в ДНР можно без комиссий в ближайшем отделении почтовой связи государственного предприятия «Почта Донбасса».

ИСТОЧНИК KP.RU