Во сколько обойдется коммуналка в ДНР теперь посчитает онлайн-калькулятор
Государственное предприятие «Почта Донбасса» запустило онлайн-калькулятор, позволяющий рассчитывать объемы платежей за услуги ЖКХ. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе госпредприятия.
- Информируем, что с сегодняшнего дня на официальном сайте ГП «Почта Донбасса» запущен онлайн-калькулятор, позволяющий сделать расчеты оплаты жилищно-коммунальных услуг, — говорится в сообщении.
Уточняется, что новый сервис учитывает действующие тарифы, объемы и нормативы потребления услуг, а также показания индивидуальных приборов учета без льгот.
- Это просто здорово! - говорит дончанка Наталья Сергеева. - Потому что в наши службы не так просто дозвониться - то телефон занят, то трубку никто не поднимает. А в большинстве служб телефоны городские и такие звонки с "Феникса" обходятся в копеечку.
В пресс-службе обратили внимание жителей Республики на то, что калькулятор работает в режиме опытной эксплуатации.
Кстати, оплатить коммунальные услуги в ДНР можно без комиссий в ближайшем отделении почтовой связи государственного предприятия «Почта Донбасса».
ИСТОЧНИК KP.RU