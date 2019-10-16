В Луганске на пешеходном переходе пьяный водитель сбил первоклассника

СЕГОДНЯ 11:43 2019-10-16T12:26:00+03:00

Изменить размер текста: A A

14 октября в Луганске произошла страшная авария. Пьяный водитель не заметил ребенка и сбил его, пока тот шел по пешеходному переходу. Мальчик получил множество травм и сильно ударился головой.

В больницу ребенка доставили с открытой черепно-мозговой травмой в церебральной коме, также у него затылочная область головы. Об этом на следующий день рассказали в Центре общественных связей министерства внутренних дел ЛНР.

— 14 октября на одном из пешеходных переходов Луганска гражданин 1966 года рождения, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем, совершил наезд на пешехода – ребенка 2013 года рождения. В результате ДТП мальчик с травмами различной степени тяжести госпитализирован в реанимационное отделение Луганской республиканской детской клинической больницы, — рассказали в республиканском ведомстве.

Как рассказывает очевидец происшествия, на пешеходном переходе было несколько первоклассников. Они прошли уже больше половины дороги, когда к пешеходному переходу подъехал виновник аварии. Автомобиль двигался на большой скорости, обгоняя другие машины, и пьяный водитель просто не заметил, идущего впереди ребенка.

В итоге водителя задержали. Он будет привлечен к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU