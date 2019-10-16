День борьбы с раком груди: В больницах Донецка и Макеевки проводятся бесплатные обследования для женщин

СЕГОДНЯ 10:14 2019-10-16T10:15:26+03:00

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Это самая распространенная форма онкологии у женщин во всем мире

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К Всемирному дню борьбы с раком молочной железы в больницах Донецка и Макеевки объявили дни женского здоровья. До 18 октября для женщин организовали бесплатные обследования у врачей маммологов.

— Бесстрастная статистика заставляет бить тревогу. К сожалению, заболевания молочной железы сегодня широко распространены. Порой очень важно вовремя пойти к врачу. Именно так можно выявить патологию на ранней стадии и сохранить молодость, здоровье и красоту, — отметила главный врач городского Перинатального центра Макеевки министерства здравоохранения ДНР Венера Хоменко.

Бесплатные обследования будут проходить в двух больницах. В Донецке это Городской онкологический диспансер (по адресу: улица Калинина 107В), и в Макеевке – в консультативно-диагностическом отделении Перинатального центра.

В центрах можно будет пройти осмотр у врачей, получить консультацию, а также бесплатно сделать маммографию и УЗИ молочных желез.

Добавим, что День борьбы с раком молочных желез проводится по инициативе Всемирной организации здравоохранения, поскольку именно такая форма онкологии у женщин является наиболее распространенной. Раньше рак груди обнаруживали у женщин в возрасте от 40 до 60 лет. Однако сегодняшние исследования Всемирной организации показывают, что заболевание стало всё чаще проявляться у женщин и до 40 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU