2019-10-16T07:38:09+03:00
Политика

Марина Харькова: На западную линию фронта прибыли новые группы снайперов, чей почерк - стрельба в бедренную артерию и паховую область

Журналист рассказала о постоянных обстрелах поселков и сел ДНР
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Вот так выглядит "любовь" Украины к дончанам в Старомихайловке.Вот так выглядит "любовь" Украины к дончанам в Старомихайловке.Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Обстановку на фронте описала донецкий блогер Марина Харькова.

- На горловском направлении продолжаются постоянные обстрелы поселков Зайцево, Доломитный, Гольмовский, шахты имени Гагарина из 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, - сообщает журналист. - В окрестностях Донецка шли обстрелы поселков Старомихайловка, Луганское, Еленовка, Александровка, Трудовских минометами калибра 82 и 120 мм, орудиями БМП. В Старобешевском районе ДНР под огонь попадали села Петровское и Новоласпа из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. На южном направлении не прекращаются обстрелы поселка Коминтерново, сел Ленинское и Саханка. Самый сильный обстрел зафиксирован по поселку Коминтерново из минометов калибра 82 мм и 120 мм, гранатометов, зенитных установок. Утром ВСУ обстреляли бывший аэропорт Донецка из минометов, БМП и гранатометов, на горловском направлении велись бои у поселка Гольмовский.

Кроме того, Марина сообщила, что на западную линию фронта прибыли новые группы снайперов, чей почерк - стрельба в бедренную артерию и паховую область. За несколько последних дней трое тяжелораненых с большой кровопотерей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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