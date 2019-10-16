Погода в Луганске сегодня 16 октября: солнечный ясный день

СЕГОДНЯ 07:20 2019-10-16T07:20:40+03:00

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Температура воздуха в ЛНР 16 октября будет колебаться от плюс 4 градусов ночью до 22 градусов выше нуля днем, осадков не ожидается.

- С 21.00 15 октября до 21.00 16 октября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-9, днем 17-22 градуса тепла, - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов выше нуля, днем – 20-22 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 7-9 градусов ночью и 19-21 градус тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 8-10 градусов ночью до 20-22 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU