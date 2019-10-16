2019-10-16T07:16:36+03:00
Общество

Погода в Донецке 16 октября: экватор осени пройден, но тепло радует дончан

Осадков сегодня не ожидается
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Чем не весна? Фото: Евгении КарпачевойЧем не весна? Фото: Евгении Карпачевой
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Кажется, осень забыла о своих правах. Город оделся в золотое убранство и радует глаз. В Донецке бабье лето больше напоминает весну. Расцвели сирень и крокусы. Вот и сегодня, в среду 16 октября, на небе в этот день в Донецке не будет ни облачка. Без осадков.

Днем температура достигнет рекордных за последние несколько дней +22. Ночью +7.

Хорошая новость - такая погода продержится вплоть до конца октября.

В этот день почитается память святого Дионисия Ареопагита, епископа Афинского. В народе день называли Денисы Позимские или Хлебник. Наши предки считали, что первый снег за сорок дней до зимы выпадает, и в прежние времена в этот день на самом деле нередко бывал первый снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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