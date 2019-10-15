2019-10-15T19:02:11+03:00
Политика

Экстренное заявление народной милиции: Во время переговоров в Минске украинские военные атаковали Донецкий аэропорт

Они нанесли артудар из минометов
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Во время переговоров в Минске украинские военные атаковали Донецкий аэропорт. Фото: ТК «Звезда»Во время переговоров в Минске украинские военные атаковали Донецкий аэропорт. Фото: ТК «Звезда»
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Вооруженные формирования Украины нанесли мощный минометный удар по северной окраине Донецка. Об этом сообщили в Управлении народной милиции ДНР.

- Не смотря на проходящее сегодня заседание Трехсторонней контактной группы в Минске, противник не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения и для этого продолжает наращивать интенсивность провокационных обстрелов территории нашей Республики, - сообщили в УНМ. - Сегодня, с 16.00 до 16.30 боевики из 56-й бригады по приказу военного преступника иванова восемь раз открывали огонь с применением 82-миллиметровых миномётов и противотанковых гранатомётов по районам Веселое, Спартак, Жабичево и району аэропорта Донецка.

По данным оборонного ведомства, каратели Гнатова из 36-й бригады с 16.50 до 17.15 пять раз обстреляли районы Ленинского, Дзержинского и Коминтерново из 120-миллиметровых миномётов и вооружения танков.

Всего по территории Республики противник выпустил больше 100 мин калибром 120-мм и 82-миллиметра.

Информация о жертвах среди мирных жителей и разрушениях уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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