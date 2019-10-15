2019-10-15T18:13:03+03:00
Политика

Киев обвинил Луганск в обстрелах у Золотого для срыва разведения сил

Украинская сторона снова вбросила ложные обвинения в адрес бойцов ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали все нарушения украинской стороны. Фото: ФейсбукНаблюдатели ОБСЕ зафиксировали все нарушения украинской стороны. Фото: Фейсбук
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Украинская сторона обвиняет военнослужащих ЛНР в обстрелах в районе Золотого для срыва разведения сил и средств на этом участке. Об этом сегодня заявили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

- Киев с целью срыва мероприятий по разведению сил и средств в районе Золотого продолжает политику ложных обвинений в адрес Народной милиции ЛНР, - рассказали в пресс-службе. - Мы по-прежнему нацелены на мирное урегулирование конфликта. Соблюдение режима тишины для Народной милиции по-прежнему является одной из важнейших задач.

Украинская сторона сорвала три попытки начать предусмотренное Минскими соглашениями возобновление разведения сил и средств на участке линии соприкосновения у Золотого.

На этом фоне резко обострилась ситуация на подконтрольной Украине Луганщине. Протестующие против выполнения Киевом своих обязательств по отводу войск националисты, воевавшие против Донбасса в ходе «АТО», прорвались через блокпост украинской полиции в Кременной и направились в сторону Золотого. Националисты заявляют о готовности после разведения сил ввести подразделения добровольцев на оставленные ВФУ позиции для «защиты мирных жителей от... «сепаратистов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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