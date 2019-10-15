Отопительный сезон 2019 в ДНР: На запуск котелен отведено двое суток

СЕГОДНЯ 16:44 2019-10-15T16:44:22+03:00

Сейчас - в отопительный сезон 2019 в ДНР - в котельных регулируют работу оборудования и давление в тепловых сетях

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Отопительный сезон 2019 в ДНР стартовал 15 октября. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Виталий Кижаев.

- В Республике с сегодняшнего дня начался отопительный сезон. В первую очередь в работу будут запущены те котельные, которые подают теплоноситель на социальные объекты – в школы, больницы, детские садики. Для планомерного запуска систем централизованного отопления, учитывая особенности газотранспортной системы Республики, разработан график, согласно которому в течение 43 часов планируется обеспечить отрегулированную работу всех котельных», - рассказал первый замминистра.

По словам Кижаева, сейчас на объектах подачи тепла происходит регулировка работы оборудования и давления в тепловых сетях. По прогнозам синоптиков стабильная тёплая погода продержится в Республике еще более недели, поэтому подача тепла будет регулироваться с учётом температурного режима.

Напомним, отопительный сезон в Республике стартует традиционно 15 октября. Решения о его начале принимаются руководством местных администраций. В случае если среднесуточная температура будет выше или ниже +8 градусов срок начала отопительного сезона может быть скорректирован.

ИСТОЧНИК KP.RU