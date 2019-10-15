Отопительный сезон 2019 в ДНР: На запуск котелен отведено двое суток
Отопительный сезон 2019 в ДНР стартовал 15 октября. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Виталий Кижаев.
- В Республике с сегодняшнего дня начался отопительный сезон. В первую очередь в работу будут запущены те котельные, которые подают теплоноситель на социальные объекты – в школы, больницы, детские садики. Для планомерного запуска систем централизованного отопления, учитывая особенности газотранспортной системы Республики, разработан график, согласно которому в течение 43 часов планируется обеспечить отрегулированную работу всех котельных», - рассказал первый замминистра.
По словам Кижаева, сейчас на объектах подачи тепла происходит регулировка работы оборудования и давления в тепловых сетях. По прогнозам синоптиков стабильная тёплая погода продержится в Республике еще более недели, поэтому подача тепла будет регулироваться с учётом температурного режима.
Напомним, отопительный сезон в Республике стартует традиционно 15 октября. Решения о его начале принимаются руководством местных администраций. В случае если среднесуточная температура будет выше или ниже +8 градусов срок начала отопительного сезона может быть скорректирован.
ИСТОЧНИК KP.RU