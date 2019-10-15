2019-10-15T16:44:22+03:00
Общество

Отопительный сезон 2019 в ДНР: На запуск котелен отведено двое суток

Сейчас - в отопительный сезон 2019 в ДНР - в котельных регулируют работу оборудования и давление в тепловых сетях
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
На запуск котелен отведено двое суток. Фото: Минстрой ДНРНа запуск котелен отведено двое суток. Фото: Минстрой ДНР
Изменить размер текста:

Отопительный сезон 2019 в ДНР стартовал 15 октября. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Виталий Кижаев.

- В Республике с сегодняшнего дня начался отопительный сезон. В первую очередь в работу будут запущены те котельные, которые подают теплоноситель на социальные объекты – в школы, больницы, детские садики. Для планомерного запуска систем централизованного отопления, учитывая особенности газотранспортной системы Республики, разработан график, согласно которому в течение 43 часов планируется обеспечить отрегулированную работу всех котельных», - рассказал первый замминистра.

По словам Кижаева, сейчас на объектах подачи тепла происходит регулировка работы оборудования и давления в тепловых сетях. По прогнозам синоптиков стабильная тёплая погода продержится в Республике еще более недели, поэтому подача тепла будет регулироваться с учётом температурного режима.

Напомним, отопительный сезон в Республике стартует традиционно 15 октября. Решения о его начале принимаются руководством местных администраций. В случае если среднесуточная температура будет выше или ниже +8 градусов срок начала отопительного сезона может быть скорректирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Киев обвинил Луганск в обстрелах у Золотого для срыва разведения сил
В Донецке загудел гудок ДМЗ!
Известный комик Денис Че выступит с сольным концертом в Донецке
Отопительный сезон 2019 в ДНР: куда звонить, если батареи холодные
В Шахтерске в результате столкновения грузовика с легковым авто погиб человек
Где в ДНР узнать информацию о документах на паспорта РФ
17 и 18 октября в филармонии Донецка с новой программой выступит Юлия Чичерина
Украинские военные за сутки выпустили по ДНР больше 200 снарядов и мин
Министерство связи возглавит Игорь Халепа
Погода на день в Луганске: 15 октября ожидается теплый ясный день без осадков
Погода в Донецке на день: 15 октября будет жарко, до +23!
17 октября в Луганской филармонии выступит московский органист
Украинские военные открывали огонь по Логвиново
Пенсионеров-переселенцев из Донбасса не будут проверять по месту жительства