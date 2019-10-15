2019-10-15T16:39:18+03:00
Общество

В Донецке загудел гудок ДМЗ!

Один из символов города – гудок ДМЗ - опять в строю!
Ольга ГОРДО
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Заработавший гудок ДМЗ - настоящий праздник для городаЗаработавший гудок ДМЗ - настоящий праздник для города
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Сегодня в три часа дня в Донецке вновь загудел гудок ДМЗ! Дончане на улицах удивленно переглядывались «Вы тоже это слышите?». Один из символов города – гудок ДМЗ молчал все лето. Многие отчаялись услышать привычный звук. А тут – такое!

«Комсомолка» пообщалась с представителем «Внешторгсервиса», который сообщил, что гудок заработал в связи с началом отопительного сезона.

- На территории ДМЗ находится огромная котельная, которая обогревает половину Ленинского района, в том числе больницы, родильные дома, детские садики, школы, жилые комплексы. В рамках подготовительного запуска отопительного сезона в Донецке на ДМЗ запущена ТЭЦ ПВС (теплоэлектроцентраль-паровоздуходувная станция, - ред.). В котельную подвели газ и, соответственно, появилось давление пара. И теперь символ города Донецка – гудок ДМЗ опять в строю. Да, он пока не символизирует полноценно работающее предприятие, но это первый шаг к тому, что все будет хорошо назло всем злопыхателям, которые говорили, что ДМЗ превращается в груды металлолома и никогда не заработает, что Ленинский район замерзнет. Предприятие сохраняет свою работоспособность. На данный момент находится в плановых рассредоточенных ремонтах, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе предприятия.

Отныне ежедневно в 6:00, 7:00, 14:00, 15:00, 19:00, 22:00 и 23:00 часа город будет слышать дорогой сердцу и слуху звук заводского гудка.

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Ежедневно в 6:00, 7:00, 14:00, 15:00, 19:00, 22:00 и 23:00 часа весь город слышит, как гудит ЮМЗ. Одна из визитных карточек города. А собственно, что это гудит? А гудит не какая-то современная система оповещения, гудит натурально пароходный гудок. Этот гудок Джон Юз, лично своими руками, снял с затонувшего в Азовском море парохода и установил на заводе в качестве часов (читать дальше)

ИСТОЧНИК KP.RU

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