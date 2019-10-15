Известный комик Денис Че выступит с сольным концертом в Донецке

СЕГОДНЯ 14:48 2019-10-15T14:51:28+03:00

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Стендап-комик из Челябинска Денис Чепурненко, известный как Денис Че, финалист юмористических шоу «Открытый микрофон» и «Comedy Баттл», выступит с концертом в Донецке. Об этом сегодня в ДАН сообщила координатор комедийного шоу «Жажда Смеха» Валерия Саркисян.

- По многочисленным просьбам для жителей Республики 2 ноября мы вновь пригласили в Донецк Дениса Че – финалиста телепроектов «Открытый микрофон» и «Comedy Баттл», который был в команде Юлии Ахмедовой. Он приедет с большим сольным концертом, ранее Денис показывал у нас отдельные номера, - сказала Саркисян.

Комик выступит в одном из столичных ресторанов. Администратор шоу «Жажда Смеха» Александр Сорока добавил, что 19 октября пройдет конкурсный отбор комиков, которые выступят на разогреве у российского гостя. Организаторы отобрали пятнадцать заявок от жителей России, Донецкой и Луганской Народных Республик.

Денис Чепурненко – комик из Челябинска. Выступает на российских телешоу с 2017-го. Впервые приехал в ДНР в январе прошлого года. Тогда он выступил на комедийном шоу в столице, а также провел ряд мастер-классов для юмористов Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU