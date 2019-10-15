Отопительный сезон 2019 в ДНР: куда звонить, если батареи холодные

СЕГОДНЯ 14:28 2019-10-15T14:37:26+03:00

Тепло должны дать в срок. Но если будет холодно - звоните в аварийку. Фото: Сегодня стартовал отопительный сезон 2019 в ДНР. Если тепло в доме так и не появилось, звоните в управляющую компанию своего района. Фото: rg.ru

Сегодня стартовал отопительный сезон 2019 в ДНР. Если тепло в доме так и не появилось, звоните в управляющую компанию своего района

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На календаре 15 октября, а это значит, что сегодня стартовал отопительный сезон 2019 в ДНР. Но батареи потеплели не у всех. Как сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКХ Виталий Кижаев, в течение 43 часов будет отрегулирована работа всех котельных.

- В Республике с сегодняшнего дня начался отопительный сезон. В первую очередь в работу будут запущены те котельные, которые подают теплоноситель на социальные объекты – в школы, больницы, детские садики. Для планомерного запуска систем централизованного отопления, учитывая особенности газотранспортной системы, разработан график, согласно которому в течение 43 часов планируется обеспечить отрегулированную работу всех котельных, - сказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ Виталий Кижаев.

В домах холодно не будет – синоптики обещают, что теплая солнечная погода простоит еще больше недели. За это отопление подключат. Если все-таки по каким-то причинам тепло в доме так и не появилось, обращайтесь в аварийную службу или управляющую компанию своего района.

Аварийно-диспетчерские службы районов города (круглосуточно):

Буденновский район: 071-308-45-86, 338-30-33; Ворошиловский район: 071-308-45-87, 338-14-20; Калининский район: 071-308-45-88, 294-50-47; Киевский район: 071-308-45-89, 305-70-73; Кировский район: 071-308-45-91, 277-29-33; Куйбышевский район: 071-308-45-90, 253-01-51; Ленинский район: 071-308-45-92, 266-14-91; Петровский район: 071-305-95-60, 313-92-84; Пролетарский район: 071-308-45-93, 387-86-02.

Информационно-коммуникационный центр поддержки абонентов по вопросам теплоснабжения «24-комфорт» (круглосуточно): 311-22-62, 311-35-15, 071-311-22-62.

Управляющие компании Донецка. Фото: https://vsednr.ru

Управляющие компании Донецка. Фото: https://vsednr.ru

Управляющие компании Донецка. Фото: https://vsednr.ru

Управляющие компании Донецка. Фото: https://vsednr.ru

Управляющие компании Донецка. Фото: https://vsednr.ru

ИСТОЧНИК KP.RU