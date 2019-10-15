В Шахтерске в результате столкновения грузовика с легковым авто погиб человек
В Шахтерске водитель легкового автомобиля Ford погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.
- В результате столкновения Ford Mondeo с грузовым автомобилем КамАЗ-4310 (они двигались в попутном направлении) погиб водитель легкового автомобиля, - говорится в сообщении спасательного ведомства.
В пресс-службе добавили, что дорожно-транспортное происшествия произошло на участке трассы Н-21 Старобельск-Луганск-Красный Луч-Макеевка-Донецк.
По данным МВД Республики, в выходные дни с 12 по 13 октября 2019 года на автодорогах Республики сотрудники ГАИ выявили 427 нарушений правил дорожного движения. От управления автотранспортом отстранены тридцать два водителя, находившихся за рулем в состоянии опьянения.
Совершено семь дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых двенадцать человек получили травмы, также зарегистрировано двенадцать автопроисшествий без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU