СЕГОДНЯ 13:33 2019-10-15T13:34:14+03:00

В Шахтерске в результате столкновения грузовика с легковым авто погиб человек. Фото: ВКонтакте

Об этом сообщили в МЧС ДНР

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В Шахтерске водитель легкового автомобиля Ford погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- В результате столкновения Ford Mondeo с грузовым автомобилем КамАЗ-4310 (они двигались в попутном направлении) погиб водитель легкового автомобиля, - говорится в сообщении спасательного ведомства.

В пресс-службе добавили, что дорожно-транспортное происшествия произошло на участке трассы Н-21 Старобельск-Луганск-Красный Луч-Макеевка-Донецк.

По данным МВД Республики, в выходные дни с 12 по 13 октября 2019 года на автодорогах Республики сотрудники ГАИ выявили 427 нарушений правил дорожного движения. От управления автотранспортом отстранены тридцать два водителя, находившихся за рулем в состоянии опьянения.

Совершено семь дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых двенадцать человек получили травмы, также зарегистрировано двенадцать автопроисшествий без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU