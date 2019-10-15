17 и 18 октября в филармонии Донецка с новой программой выступит Юлия Чичерина

СЕГОДНЯ 10:28 2019-10-15T10:31:13+03:00

Певица частый гость не только на концертных площадках Республики, но и на передовой

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Известная рок-исполнительница Юлия Чичерина с новой программой «Мой рок-н-ролл» выступит в Донецкой филармонии. Она споет в сопровождении Донецкого академического симфонического оркестра имени Сергея Прокофьева, дирижер Данил Милка.

- Учитывая многочисленные просьбы и количество желающих попасть на концерт «Мой рок-н-ролл» Юлии Чичериной с симфоническим оркестром, Донецкая филармония анонсирует дополнительный концерт 18 октября, в пятницу, в 14:00. Это будет light-версия той программы, которую Юлия исполнит в вечерних концертах 17 и 18 октября в 17:00, - рассказали в филармонии.

Юлию не нужно отдельно представлять – она частый гость не только на концертных площадках нашей республики, но и на передовой. На сцене Донецкой филармонии Чичерина уже тоже выступала – в 2018 году, исполнив несколько своих композиций в программе «Легенды русского рока».

ИСТОЧНИК KP.RU