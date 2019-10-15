2019-10-15T10:12:17+03:00
Политика

Украинские военные за сутки выпустили по ДНР больше 200 снарядов и мин

Об этом сообщили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские военные за сутки выпустили по ДНР больше 200 снарядов и мин. Фото: news-front.infoУкраинские военные за сутки выпустили по ДНР больше 200 снарядов и мин. Фото: news-front.info
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Украинские военные за прошедшие сутки 22 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 229 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Вооруженные формирования Украины обстреляли Донецкий аэропорт, поселки шахты «Трудовская», Александровка на окраинах и в окрестностях Донецка, горловский поселок Гольмовский, Докучаевск и его село Ясное, а также села на юге ДНР - Безыменное, Саханка, Ленинское, Коминтерново и Новую Таврию, - рассказали в СЦКК.

Они пускали в ход минометы калибра 120- и 82 миллиметра, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе и крупнокалиберное.

Известно, что в результате обстрелов со стороны ВФУ в селе Ясное в двух квартирах вылетели стекла и посекло стены.

За предыдущие сутки украинские вояки 26 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР больше 200 боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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