СЕГОДНЯ 10:11 2019-10-15T10:12:17+03:00

Украинские военные за сутки выпустили по ДНР больше 200 снарядов и мин. Фото: news-front.info

Об этом сообщили в СЦКК

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Украинские военные за прошедшие сутки 22 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 229 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Вооруженные формирования Украины обстреляли Донецкий аэропорт, поселки шахты «Трудовская», Александровка на окраинах и в окрестностях Донецка, горловский поселок Гольмовский, Докучаевск и его село Ясное, а также села на юге ДНР - Безыменное, Саханка, Ленинское, Коминтерново и Новую Таврию, - рассказали в СЦКК.

Они пускали в ход минометы калибра 120- и 82 миллиметра, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе и крупнокалиберное.

Известно, что в результате обстрелов со стороны ВФУ в селе Ясное в двух квартирах вылетели стекла и посекло стены.

За предыдущие сутки украинские вояки 26 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР больше 200 боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU