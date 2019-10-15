2019-10-15T09:20:54+03:00
Общество

Погода на день в Луганске: 15 октября ожидается теплый ясный день без осадков

Синоптики прогнозируют 15 октября в ЛНР до 22 градусов тепла, без осадков
Ольга ГОРДО
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Розы продолжают цвести. Фото: Александр ВалентиновичРозы продолжают цвести. Фото: Александр Валентинович
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Температура воздуха в ЛНР 15 октября будет колебаться от плюс 4 градусов ночью до 22 градусов выше нуля днем, осадков не ожидается. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 14 октября до 21.00 15 октября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-9, днем 17-22 градуса тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 8-10 градусов выше нуля, днем – 21-23 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 7-9 градусов ночью и 19-21 градус тепла днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 7-9 градусов ночью до 20-22 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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