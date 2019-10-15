Погода в Донецке на день: 15 октября будет жарко, до +23!
По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 15 октября ожидается ясный солнечный день.
- Ясная погода в Донецке будет наблюдаться на протяжении всего дня. Столбики термометров поднимутся до отметки +23! Ветер западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметра ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС Республики.
Восход солнца в Донецке в 06:47, закат – 17:41, долгота дня 10 часов 54 минуты.
По народному календарю 15 октября почитается память святого Киприана. Ясное небо в этот день предвещает скорый мороз. А если на Киприана сильный дождь и ледяной ветер - зима будет студеной. В это время происходит ранний переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в ноль градусов по Цельсию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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