2019-10-15T07:51:11+03:00
Общество

17 октября в Луганской филармонии выступит московский органист

Алексей Шмитов выступил в Луганске впервые
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Луганской филармонии выступит московский органист. Фото: учреждение культурыВ Луганской филармонии выступит московский органист. Фото: учреждение культуры
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Московский органист Алексей Шмитов впервые выступит в Луганской академической филармонии с программой «Не ручей – море должно быть имя ему!» 17 октября. Об этом сообщили в отделе информационной политики учреждения культуры.

- В исполнении российского музыканта прозвучат духовные и светские произведения Иоганна Себастьяна Баха, – рассказали в Луганской филармонии.

Начало концерта - в 16.00.

У Луганской академической филармонии богатая история. Начало 2014 года ознаменовалось совместным проектом с Большим театром России и фондом «Таланты мира». Три баритона, лауреаты международных конкурсов Давид Гвинианидзе, Сергей Плюснин, Юрий Зальцман представили луганчанам, в сопровождении академического симфонического оркестра филармонии, оперные фрагменты, романсы и арии из репертуара Муслима Магомаева.

Филармония является духовным центром, где художественные традиции были сформированы на почве высокого профессионального мастерства ряда талантливых поколений и которые с успехом продолжаются и дополняются новым поколением талантливых и признанных артистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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