Украинские военные открывали огонь по Логвиново
Украинские силовики один раз за сутки обстреляли передовые рубежи обороны в ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Обстрелам подвергся район села Логвиново, - сказали в СЦКК. - Огонь велся из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
Ранее сообщалась, что националисты заминировали автовокзал и здание администрации Станицы Луганской в знак протеста против разведения сил и средств на линии соприкосновения.
Офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что в связи с увеличением случаев бесчинств украинских националистов в отношении военнослужащих ВФУ командованием 72-й бригады отданы указания командирам подчиненных подразделений о запрете допуска на позиции представителей националистических организаций.
ИСТОЧНИК KP.RU