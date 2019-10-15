Украинские военные открывали огонь по Логвиново

СЕГОДНЯ 07:05 2019-10-15T07:05:02+03:00

Они один раз за прошедшие сутки в ЛНР нарушили "перемирие"

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Украинские силовики один раз за сутки обстреляли передовые рубежи обороны в ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам подвергся район села Логвиново, - сказали в СЦКК. - Огонь велся из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Ранее сообщалась, что националисты заминировали автовокзал и здание администрации Станицы Луганской в знак протеста против разведения сил и средств на линии соприкосновения.

Офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что в связи с увеличением случаев бесчинств украинских националистов в отношении военнослужащих ВФУ командованием 72-й бригады отданы указания командирам подчиненных подразделений о запрете допуска на позиции представителей националистических организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU