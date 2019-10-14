У жителя Краматорска конфискуют собаку, которая укусила женщину
Многие владельцы собак даже не подозревают, что могут лишиться своего домашнего любимца, если он кого-то покусает. О таком случае рассказали в пресс-службе Краматорского райотдела полиции.
Житель поселка Веселое в Краматорске Донецкой области выгуливал своих собак без поводков и намордников. Одна из них цапнула за ногу проходившую мимо женщину. Та сразу обратилась в медпункт, а потом – в полицию.
На владельца полицейские составили админпротокол за нарушение правил содержания собак. По решению Краматорского городского суда мужчина должен заплатить штраф. Сумма символическая – 51 гривна (125 рублей). Но кроме этого у краматорчанина конфискуют животное. А это более серьезная потеря.
ИСТОЧНИК KP.RU