У жителя Краматорска конфискуют собаку, которая укусила женщину

СЕГОДНЯ 20:07 2019-10-14T20:07:46+03:00

Для безопасности окружающих даже безобидных на вид собачек надо водить на поводке. Фото: snitsya-son.ru

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Многие владельцы собак даже не подозревают, что могут лишиться своего домашнего любимца, если он кого-то покусает. О таком случае рассказали в пресс-службе Краматорского райотдела полиции.

Житель поселка Веселое в Краматорске Донецкой области выгуливал своих собак без поводков и намордников. Одна из них цапнула за ногу проходившую мимо женщину. Та сразу обратилась в медпункт, а потом – в полицию.

На владельца полицейские составили админпротокол за нарушение правил содержания собак. По решению Краматорского городского суда мужчина должен заплатить штраф. Сумма символическая – 51 гривна (125 рублей). Но кроме этого у краматорчанина конфискуют животное. А это более серьезная потеря.

ИСТОЧНИК KP.RU