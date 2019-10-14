2019-10-14T19:39:21+03:00
Общество

Подростки из художественной школы разрисовали ограждения предприятия «Вода Донбасса»

Все картины были нарисованы подростками в рамках конкурса по стрит-арту [фото]
Екатерина Сорока
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Конкурс граффити – это еще одна возможность для самореализации творческих детей. Фото: minstroy-dnr.ruКонкурс граффити – это еще одна возможность для самореализации творческих детей. Фото: minstroy-dnr.ru
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Сегодня, 14 октября, подростки могли разукрасить серые бетонные заборы всеми цветами радуги и не получить выговор от взрослых. А все потому, что предприятие «Вода Донбасса» организовало конкурс граффити на тему «Вода – это наш источник жизни!». Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Фото: minstroy-dnr.ru

Фото: minstroy-dnr.ru

В конкурсе участвовали дети и подростки из художественной школы искусств номер шесть. Детская фантазия юных художников произвела на свет действительно оригинальные рисунки. На когда-то сером бетоне появились: Лохнесское чудовище, вечерний вид Кальмиуса и даже эмбрион человека.

Фото: minstroy-dnr.ru

Фото: minstroy-dnr.ru

Таким конкурсом организаторы хотели привлечь внимание детей к бережному отношению к родному краю, к его водным ресурсам и экологии. Но также – это возможность для детей разукрасить город в те краски, которые они пожелают.

Фото: minstroy-dnr.ru

Фото: minstroy-dnr.ru

— Размещение на городских объектах произведений стрит-арта сегодня становится актуальным трендом во многих городах. Мы надеемся, что подобные конкурсы станут хорошей традицией в Республике. Хотелось бы создать в городах нашей Республике новые места, мимо которых просто приятно будет пройти, которые захочется сфотографировать, и которые заставят нас с вами улыбнуться. Чтобы привычные всем объекты заиграли новыми красками! — добавил директор предприятия «Вода Донбасса» Максим Лещенко.

Фото: minstroy-dnr.ru

Фото: minstroy-dnr.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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