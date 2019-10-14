2019-10-14T18:39:39+03:00
Политика

Зеленский спрятался от бунтующих в Киеве националистов в… Донбассе

Президент Украины раздавал награды отличившимся в обстрелах жителей «хероям»
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Любимая поза верховного главкома – смотреть в сторону республик Донбасса через дырочку. Фото: president.gov.uaЛюбимая поза верховного главкома – смотреть в сторону республик Донбасса через дырочку. Фото: president.gov.ua
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Зеленский демонстрирует чудеса изобретательности в играх прятки с националистами. В то время, как лидер «Нацкорпуса» (запрещенная в РФ организация) Андрей Билецкий со своими боевиками срывал разведение войск в Золотом, гарант Украины в киевском кафе пространно рассуждал перед журналистами о путях достижения мира в Донбассе. А когда сегодня националисты вышли под Офис президента с акцией протеста против разведения войск в Донбассе, Зеленский укатил в этот самый Донбасс. И повод для этого нашел весомый – верховный главнокомандующий поздравлял военных с днем защитника Украины.

Побывал президент в Авдеевке, ему устроили экскурсию – поближе к передовой. Благо, что защитникам ДНР категорически запретили стрелять даже в ответ на огонь ВСУ. А сегодня даже ярые националисты, коих в украинской армии немало, помалкивали на Донецком направлении (бомбили только юг ДНР). Они потом отыграют, когда будут обмывать награды Зеленского. Сегодня их было вручено немало – в расположении 92-й отдельной механизированной бригады. Среди новоявленных «хероев» были замечены боевики из штурмового батальона «Донбасс» (запрещенная в РФ организация), которые «прославились» бесчинствами в отношении мирных жителей и варварскими обстрелами их домов.

Президент Зеленский с умным видом рассматривал карту и слушал рассказ генерала, как будто разбирается в диспозиции войск. Фото: president.gov.ua

Президент Зеленский с умным видом рассматривал карту и слушал рассказ генерала, как будто разбирается в диспозиции войск. Фото: president.gov.ua

- Начало войны в Донбассе было шоковой терапией, будто две тысячи вольт пропустили по телу нашей родной Украины. Такие потрясения являются определяющими, моментами истины, - заявил гарант.

Действительно, для миллионов дончан и луганчан было большим шоком, когда их родная армия стала убивать их из всего имеющегося у нее оружия. Для жителей Донбасса это стало моментом истины. И точкой невозврата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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