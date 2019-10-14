Местные знаменитости деды-рокеры снова вернулись с концертами на улицы Донецка

СЕГОДНЯ 17:12 2019-10-14T17:12:50+03:00

Пенсионеры не прекращали играть музыку в дождь, снег, зной и даже во время обстрелов. Фото: rusvesna.su

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Гармонист Анатолий Бухтияров и ударник Николай Гладков больше известные жителям Донецка, как уличные музыканты деды-рокеры, снова вернулись на улицы города с концертами. Дуэт брал небольшой перерыв из-за проблем со здоровьем ударника. Об этом сегодня, 14 октября, рассказал корреспондент телеканала «Юнион».

Оказалось, что Николай Гладков не так давно пережил обширный инфаркт, поэтому ему сложно говорить. Пролежал на больничной койке пенсионер около двух недель. Долго оставаться в постели не смог, поэтому уже совсем скоро вернулся за ударную установку.

—Конечно, такие выступления для пенсионеров – это еще и возможность заработать. У обоих небольшая пенсия, но всё же мысль о музыке снова и снова заставляет их идти дальше бороться, радоваться жизни, — рассказывает корреспондент телеканала.

Напомним, что дуэт Анатолия Бухтиярова и Николая Гладкова известны далеко за пределами Донецка и Республики. В социальных сетях дедов-рокеров называют дуэт «Донбасс Арена». Они известны тем, что, несмотря на свой почтенный возраст (на двоих возраст мужчин перевалил уже за 150 лет), они продолжают играть вечную музыку для жителей и гостей города.

ИСТОЧНИК KP.RU