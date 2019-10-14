Девятилетнему мальчику из Старобешево, пострадавшему от взрыва детонатора, ампутировали два пальца
12 октября два случая детонации взрывоопасных предметов привели к ранениям четырех мирных жителей ДНР.
На окраине Донецка во время уборки на кладбище получили осколочные ранения мужчина 1991 года рождения и две женщины 1968 года рождения. А в районе Старобешево 9-летний мальчик обнаружил в лесопосадке тайник с боеприпасами. Не понимая опасности, он взорвал один из запалов к ручной гранате.
- У всех пациентов состояние стабильное, - сегодня сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики. - Мужчина еще находится в реанимации, одна женщина переведена в палату, еще одна — в городскую больницу № 9. Пострадавший мальчик находится в Старобешево, ему ампутировали два пальца полностью и один частично.
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ИСТОЧНИК KP.RU