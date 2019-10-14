Коммунальщикам ДНР поднимут зарплату на 30 процентов, но не всем

СЕГОДНЯ 15:07 2019-10-14T15:07:44+03:00

Зарплату поднимут рабочим предприятий, оказывающих услуги по содержанию домов и придомовых территорий, по сбору и вывозу бытовых отходов Фото: Юрий СОБОЛЕВ

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- Утвержденная с 1 сентября Правительством ДНР индексация тарифов на квартплату, вывоз мусора, водоснабжение и водоотведение преследует цель улучшить ситуацию в соответствующих отраслях жилищно-коммунального хозяйства. Основная часть платежей будет направлена на повышение уровня зарплат работникам этих предприятий, — сегодня сообщил министр строительства и ЖКХ Республики Сергей Наумец.

Решено 1 октября увеличить на 30% оплату труда рабочим специальностям. Речь идет именно о рабочих предприятий, оказывающих услуги по содержанию домов и придомовых территорий, по сбору и вывозу бытовых отходов, централизованному водоснабжению и водоотведению.

- Заработная плата сотрудников рабочих специальностей перечисленных коммунальных предприятий - одна из самых низких в Республике по сравнению с другими отраслями. Поэтому ее повышение – это жизненно необходима мера. Мы понимаем, что это не панацея от накопившихся проблем, но это первые шаги по стабилизации ситуации, — подчеркнул Наумец.

Он отметил, что приказ о повышении зарплаты рекомендован к выполнению и нерезиденту Республики – коммунальному предприятию «Компания «Вода Донбасса». Правительство ДНР планирует до конца года компенсировать задолженность по заработной плате рабочему персоналу данного предприятия в размере 354 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU