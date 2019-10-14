2019-10-14T13:00:20+03:00
Общество

На прошлой неделе в ДНР и ЛНР родились 123 маленьких граждан

В ЛНР родились 46 малышей, а в ДНР – 77
Екатерина Сорока
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На позапрошлой неделе в одной только ДНР в родильных домах на свет появилось 218 малышей. Фото: wallpapers.99px.ruНа позапрошлой неделе в одной только ДНР в родильных домах на свет появилось 218 малышей. Фото: wallpapers.99px.ru
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На прошлой неделе население Донбасских Республик пополнилось еще 123 маленькими гражданами. В Луганске родились 46 малышей. А у одной семьи в два раза больше повода для радости – у них на свет появилась двойня девочек. Об этом рассказали в администрации города со ссылкой на Луганский центр здоровья.

— С 7 по 13 октября в Луганске родились 46 малышей, среди них двойня девочек. Всего за неделю в городе родились 30 мальчиков и 16 девочек. Максимальный вес новорожденного – 4 килограмма 250 граммов, а минимальный вес – 1 килограмм 90 граммов, — говорится в сообщении.

В Донецке малышей за неделю родилось почти вдвое больше – 77 детишек, из которых 40 мальчиков и 37 девочек. И в Донецке также есть двойня. Жительница Киевского района стала матерью двойняшек – девочки и мальчика.

— Поздравляем с пополнением в ваших семьях! Пусть ваши детки растут здоровыми и счастливыми. Всегда радуют своих близких теплой и искренней улыбкой. Желаем, чтобы ангел-хранитель оберегал всю вашу крепкую семью, — сообщили в министерстве здравоохранения ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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