В Макеевке травмирован горнорабочий шахты

СЕГОДНЯ 10:23 2019-10-14T10:23:53+03:00

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- В воскресенье, 13 октября, на шахте «Калиновская Восточная» госпредприятия «Макеевуголь» при монтаже арочной крепи получил травму горнорабочий участка № 1, 1980 года рождения. Пострадавший был доставлен в лечебное учреждение Макеевки, - сегодня сообщили в пресс-центре МЧС ДНР.

Отмечается, что МЧС ДНР привлекалась реанимационно-противошоковая группа горноспасателей.

Работа на шахте всегда травмоопасна. И подобные сообщения – не редкость в сводках МЧС. Предыдущее происшествие с травмой шахтера случилось в ДНР 11 октября. В Шахтерске пострадал 29-летний электрослесарь шахты «Шахтерская-Глубокая» госпредприятия «Торезантрацит». Горноспасатели оказали ему медицинскую помощь. Шахтера госпитализировали в больницу Тореза.

ИСТОЧНИК KP.RU