В Макеевке травмирован горнорабочий шахты
- В воскресенье, 13 октября, на шахте «Калиновская Восточная» госпредприятия «Макеевуголь» при монтаже арочной крепи получил травму горнорабочий участка № 1, 1980 года рождения. Пострадавший был доставлен в лечебное учреждение Макеевки, - сегодня сообщили в пресс-центре МЧС ДНР.
Отмечается, что МЧС ДНР привлекалась реанимационно-противошоковая группа горноспасателей.
Работа на шахте всегда травмоопасна. И подобные сообщения – не редкость в сводках МЧС. Предыдущее происшествие с травмой шахтера случилось в ДНР 11 октября. В Шахтерске пострадал 29-летний электрослесарь шахты «Шахтерская-Глубокая» госпредприятия «Торезантрацит». Горноспасатели оказали ему медицинскую помощь. Шахтера госпитализировали в больницу Тореза.
ИСТОЧНИК KP.RU