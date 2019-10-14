2019-10-14T09:26:30+03:00
Политика

За «выигранный автомобиль» житель Донбасса отдал полторы тысячи долларов

Житель Покровска стал жертвой аферистов
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Мошенники придумывали новые и новые поводы оплаты за приз пока не выманили 38 тысяч гривен. Фото: sharikekb.ruМошенники придумывали новые и новые поводы оплаты за приз пока не выманили 38 тысяч гривен. Фото: sharikekb.ru
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Житель Покровска (до переименования – Красноармейск) Донецкой области поверил незнакомцам, сообщившим о выигрыше автомобиля. И лишился 38 тысяч гривен (полторы тысячи долларов по курсу). Обманутый мужчина рассказал об этом в Покровском горотделе полиции.

Неизвестные позвонили покровчанину с радостным известием - он выиграл в акции автомобиль. Однако для получения приза необходимо сделать взнос в размере 5 тысяч гривен. Мужчина был так рад, что не заподозрил обмана и перевел нужную сумму. Потом надо было заплатить 8 тысяч гривен за оформление документов на автомобиль. Также налог… Мошенники придумывали новые и новые поводы пока не выманили 38 тысяч гривен. Только тогда покровчанин понял, что его развели, и обратился в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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