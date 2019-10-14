2019-10-14T07:14:03+03:00
Политика

Погода на день в Луганске: 14 октября утром местами туман, днем до +24 градусов

Также синоптики прогнозируют юго-западный ветер – до 12 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Луганске днем будет тепло и солнечно. Фото: twitter.com/LPRRomanovaВ Луганске днем будет тепло и солнечно. Фото: twitter.com/LPRRomanova
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- 14 октября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, днем 19-24 градуса тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 7-9 градусов выше нуля, днем – 21-23 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 9-11 градусов ночью и 19-21 градус тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 8-10 градусов ночью до 20-22 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 15 октября ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман; температура воздуха ночью 7-12, днем 18-23 градуса выше нуля. 16 октября - переменная облачность, без осадков; температура воздуха ночью 6-11, днем 16-21 градус тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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