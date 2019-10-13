2019-10-13T17:36:24+03:00
Политика

Националисты заминировали вокзал и администрацию Станицы Луганской

Таким образом националисты выражают свой протест против разведения сил и средств
Ольга ГОРДО
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Вокзал станицы Луганской заминирован националистами. Фото: segodnya.uaВокзал станицы Луганской заминирован националистами. Фото: segodnya.ua
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Националисты заминировали автовокзал и здание администрации Станицы Луганской в знак протеста против разведения сил и средств на линии соприкосновения. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он рассказал, что из-за участившихся случаев бесчинств националистов по отношению к военнослужащим ВСУ, командование 72-й бригады приказало не пускать нацбаты на позиции.

- В связи с прибытием националистов в районы разведения сил и средств на подконтрольной Киеву территории возросла опасность жизни и здоровья мирных жителей. Наряду с бесчинствами и преступлениями в отношении мирных жителей, националисты используют террористические методы войны, - отметил Филипоненко.

- Так, 11 октября, выступая против разведения войск на линии разграничения, они заминировали автовокзал и здание городской администрации в Станице Луганской. Данные о минировании также подтверждаются и отчетами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, - сообщил офицер пресс-службы.

Он подчеркнул, что данные происшествия указывают на неспособность, как военного, так и политического руководства Украины взять ситуацию под свой контроль и пресечь провокационные действия националистических вооруженных формирований.

Киев 9, 10 и 11 октября сорвал три попытки начать предусмотренное Минскими соглашениями возобновление разведения сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Золотого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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