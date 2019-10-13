2019-10-13T16:35:05+03:00
Общество

С 20 октября в ДНР перестанут курсировать шесть пригородных поездов

Курсирование электричек отменяется из-за низкого пассажиропотока
Ольга ГОРДО
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Из-за низкого пассажиропотока движение пригородных поездов будет сокращено. Фото: vesti.uaИз-за низкого пассажиропотока движение пригородных поездов будет сокращено. Фото: vesti.ua
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В связи с низкой населенностью и для уменьшения эксплуатационных расходов, начиная с 20 октября 2019 года, отменяется курсирование следующих пригородных поездов:

№ 6111 сообщением Донецк-Мандрыкино отправлением из Донецка в 17.40 прибытием в Мандрыкино в 18.21;

№ 6112 сообщением Мандрыкино-Донецк отправлением из Мандрыкино в 18.51 прибытием в Донецк в 19.30;

№ 6907 сообщением Иловайск-Ларино отправлением из Иловайск 15.47 прибытием в Ларино в 16.50;

№ 6016 сообщением Ларино-Иловайск отправлением из Ларино 18.16 прибытием в Иловайск в 19.24;

№ 6255 сообщением Иловайск-Каракуба отправлением из Иловайск 18.18 прибытием в Ларино в 19.40;

№ 6256 сообщением Каракуба-Иловайск отправлением из Ларино 20.20 прибытием в Иловайск в 21.41;

№ 6134 сообщением Менчугово-Новый Свет отправлением из Менчугово в 16.40 прибытием в Новый Свет в 17.02;

№ 6135 сообщением Новый Свет-Менчугово отправлением из Нового Света 17.30 прибытием в Иловайск в 17.55;

№ 6105 сообщением Никитовка-Горловка отправлением из Никитовки в 14.30 прибытием в Горловку в 14.50;

№ 6106 сообщением Горловка-Никитовка отправлением из Горловки 18.05 прибытием в Никитовку в 18.25;

№ 6503 сообщением Дебальцево-Мануиловка отправлением из Никитовки в 18.07 прибытием в Мануиловку в 19.00;

№ 6504 сообщением Мануиловка-Дебальцево отправлением из Мануиловки 19.30 прибытием в Никитовку в 20.22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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