2019-10-13T14:56:38+03:00
Политика

«Просто Сенсация!»: Луганчане не могут поверить - впервые за пять лет Украина целые сутки не стреляла по Республике

Местные жители оценили сутки без украинских обстрелов как чудо и сенсацию
Ольга ГОРДО
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Впервые за пять лет Луганск спал спокойно. Фото: https://www.instagram.com/i_love_lugansk/Впервые за пять лет Луганск спал спокойно. Фото: https://www.instagram.com/i_love_lugansk/
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День – 12 октября может стать красным днем календаря для жителей ЛНР. За пять лет войны местные жители не припомнят такого дня, чтобы совсем не стреляли.

Прочитав новость об отсутствии обстрелов в луганской группе, позвонила знакомым в Луганск. Там тоже не сразу поняли суть вопроса:

- Не стреляли где? У нас, по Луганску, или вообще по Республике?,- переспросила знакомая.

- Вообще. Пишут, что вообще не стреляли.

- Да ну. Не может этого быть. Ты что-то путаешь. В Луганске действительно вчера ничего слышно не было. Но это же не значит, что вообще не стреляли. Так не бывает. Это сенсация тогда.

- Ну вот я же и звоню уточнить.

- На моей памяти такого не было, чтобы вообще ни разу не стрельнули.

Позже информация подтвердилась на сайте народной милиции ЛНР.

Всего обстрелов за сутки: Нет

Разрушено строений: Нет

Количество погибших: Нет

Количество раненых: Нет

Значится на сайте. Но при всей праздничности сообщения, поводов для радости нет, ибо в этом же сообщении говорится об укреплении имеющихся и строительстве новых позиций ВСУ в Золотом.

- Пользуясь договоренностями о перемирии, противник продолжает укрепление позиций. Так, 11 октября нашей разведкой зафиксировано три экскаватора и шесть инженерных машин, которые продолжают оборудование позиций в зоне разведения сил и средств №2 Золотое. Данная информация подтверждается в отчете ОБСЕ, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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