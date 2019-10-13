«Просто Сенсация!»: Луганчане не могут поверить - впервые за пять лет Украина целые сутки не стреляла по Республике
День – 12 октября может стать красным днем календаря для жителей ЛНР. За пять лет войны местные жители не припомнят такого дня, чтобы совсем не стреляли.
Прочитав новость об отсутствии обстрелов в луганской группе, позвонила знакомым в Луганск. Там тоже не сразу поняли суть вопроса:
- Не стреляли где? У нас, по Луганску, или вообще по Республике?,- переспросила знакомая.
- Вообще. Пишут, что вообще не стреляли.
- Да ну. Не может этого быть. Ты что-то путаешь. В Луганске действительно вчера ничего слышно не было. Но это же не значит, что вообще не стреляли. Так не бывает. Это сенсация тогда.
- Ну вот я же и звоню уточнить.
- На моей памяти такого не было, чтобы вообще ни разу не стрельнули.
Позже информация подтвердилась на сайте народной милиции ЛНР.
Всего обстрелов за сутки: Нет
Разрушено строений: Нет
Количество погибших: Нет
Количество раненых: Нет
Значится на сайте. Но при всей праздничности сообщения, поводов для радости нет, ибо в этом же сообщении говорится об укреплении имеющихся и строительстве новых позиций ВСУ в Золотом.
- Пользуясь договоренностями о перемирии, противник продолжает укрепление позиций. Так, 11 октября нашей разведкой зафиксировано три экскаватора и шесть инженерных машин, которые продолжают оборудование позиций в зоне разведения сил и средств №2 Золотое. Данная информация подтверждается в отчете ОБСЕ, - говорится в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU
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